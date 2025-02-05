При губернаторе создадут Совет по вопросам СВО

Задачей нового Совета станет рассмотрение различных инициатив, которые идут от общественников, участников СВО и членов их семей.

– Есть очевидно некая потребность в том, чтобы люди на какой-то площадке друг друга слышали: кто чем занимается, чтобы была консолидация усилий, чтобы можно было решать общие проблемы, чтобы не было локальных поручений, — изложил свою идею на заседании правительства 4 февраля губернатор Михаил Развожаев.

Заседания Совета предполагается проводить не реже одного раза в месяц, первое пройдет уже а коней текущей недели.Своим заместителем в Совете глава города назначил своего советника Олега Лымара. При этом он отметил, что А.Лымар – ветеран СВО и участник программы «Время героев».

– Он глубоко погружен в проблематику и будет следить, чтобы решения совета выполнялись, – сказал М.Развожаев.