Показали, как обеспечивалась работа Ялтинской конференции

В первые дни февраля исполняется 80 лет со дня начала Ялтинской конференции. Этому событию в севастопольском ретрокинотеатре «Украина» посвятили выставку «Сталин — Рузвельт--Черчилль. Последняя встреча». Конференция проходила с 4 по 11 февраля, она определила последующий порядок мироустройства.

На выставке представлены около 250 экспонатов из фондов Музея обороны Севастополя: фотографии, документы, личные вещи, предметы, дающие представление, в каких условиях проходила конференция, о ее участниках, а также о тех, кто готовил и обеспечивал безопасность проведения этого высокой международной встречи.

К числе последних следует отнести моряков-черноморцев, морских авиаторов, воинов Приморской армии, которые после освобождения Севастополя в мае 1944 годы были оставлены в городе, чтобы охранять побережье. Кроме них, этим занималась служба охраны МВД.

Как рассказала автор выставки, заведующая отделом «История Великой Отечественной войны» Севастопольского музея обороны 1941-1945 гг.» Ирина Агишева, среди экспонатов есть уникальные. Например, пропуска для членов английской и американской делегаций для предъявления на КПП, через которые прибывали члены делегаций союзников.

Впервые вниманию посетителей представлен портрет командующего воздушными силами Черноморского флота Василия Ермаченкова.

Он — единственный их флотских военачальников за подготовку и обеспечение безопасности конференции был награжден орденом Кутузова 1 степени. Кроме того, В.Ермаченков – кавалер двух орденов Ушакова 1 степени, двух орденов Суворова 1 степени.

По словам И.Агишевой, зоной его ответственности стало обеспечение безопасности крымских аэродромов.

Банкетная дипломатия

«Икра, пироги, маринованная семга и балык из нельмы, шемая, сельдь пряного посола, заливное из осетрины, швейцарский сыр, дичь, колбасы, жареный поросенок с хреном, волованы с олениной», – все это входило в меню, специально разработанное для участников Ялтинской конференции.

По словам И.Агишевой, самой дорогим продуктом с современной точки зрения была белужья икра. Правда, в те времена этот продукт не был настолько дорогим. Но и тогда он был частью банкетной дипломатии, на которую очень рассчитывал Иосиф Сталин.

– Если человек хорошо есть, запивает хорошими напитками и при этом расслабляется, взаимопонимание может быть достигнуто быстрее, чем без этапа банкетной дипломатии, – считал руководитель Советского государства.

А еще он считал, что роскошное убранство обеденных залов, блеск столового серебра, белизна фарфора и искрящееся изящество хрусталя, в сочетании с вкусной едой и разнообразными напитками неминуемо создадут в сознании союзников образ Советского Союза, как страны – победителя.

И.Агишева также рассказала, что уже после того, как лидеры союзников пришли к известным договоренностям и покинули Крым, в Севастопольском ДОФе была организована товарищеская встреча (банкет) для летчиков и моряков -участников американской и английской делегаций. Посуда с того самого банкета также стала частью сегодняшней выставки.

– Это была флотская посуда с голубой или зеленой каемочками, маркированная буквами «ВВС» и «РК ВМФ». Сегодня эту посуду можно не только увидеть, но и сравнить с представленными в экспозиции историческими фотографиями. В значительной меньшем объеме, но на выставке также есть посуда, которая использовалась в Ливадийском дворце, прежде ее никогда не показывали, – продолжила И.Агишева.

Некоторым посетителям наверняка будут интересны воспоминания коменданта береговой обороны Черноморского флота и Севастополя Евгения Моргунова, в которых он описал свое общение с лицами, сопровождавшими Черчилля. Английские фельдмаршалы, в частности, очень интересовались истоками героизма советских людей, восемь месяцев защищавших Севастополь, – сообщила И.Агишева. По ее словам, эти материалы для удобства чтения и понимания авторы выставки подготовили в печатном варианте. Еще один интересный экспонат экспозиции – копия отчета о мерах по обеспечению безопасности участников конференции, сам отчет хранится в фондах музея.

По словам председателя севастопольского отделения Российского исторического общества Вадима Прокопенкова, задача выставки – историческое просвещение. Представленные материалы позволяют ощутить атмосферу того времени.

Выставка будет работать до 27 апреля, вход свободный.