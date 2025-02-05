Главбух морпорта раскаялась

За незаконное увеличение размера своей зарплаты в ведомости и изъятие из кассы предприятия денежных средств бывший главный бухгалтер Севастопольского морского порта заплатит штраф.

Ленинским районным судом Севастополя осуждена бывший главбух морпорта за хищение денежных средств предприятия. Женщина вносила заведомо ложные сведения в зарплатные ведомости, завышая суммы выплат от 10 до 60 тысяч рублей. Себе она переплатила зарплату на общую сумму более 270 тысяч рублей. Кроме того, она незаконно изъяла из кассы предприятия более 50 тысяч рублей.

Следственными органами действия подсудимой квалифицировались как присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества в крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения.

При назначении наказания учитывались явка с повинной; активное способствование расследованию преступления; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; возраст; уход за братом-инвалидом. Суд пришел к выводу, что исправление подсудимой и предупреждение совершения ею новых преступлений могут быть достигнуты без изоляции от общества и назначил наказание в виде штрафа в 350 тысяч рублей.