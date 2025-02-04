Землю под приюты для животных выделят общественникам

На земельных участках некоммерческие организации смогут строить и модернизировать здания для размещения приютов для бездомных животных.

Такое поручение дал 2 февраля президент России Владимир Путин Правительству РФ по итогам встречи с волонтерами — участниками Международного форума гражданского участия «МыВместе».

Согласно списку поручений, размещенному на сайте Кремля, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, позволят НКО возводить и реконструировать здания и сооружения для размещения приютов для животных.

Глава государства также поручил разработать дополнительные меры поддержки для создания и функционирования таких приютов и при необходимости внести соответствующие изменения в российское законодательство.

Доклад о передаче земель для строительства приютов премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 1 июля текущего года, о создании центра компетенций — до 1 апреля.

Организацию приютов для животных регулирует ст. 16 закона №498 «Об ответственном обращении с животными». Согласно этому закону, приюты могут быть государственными, муниципальными и частными. Их владельцами в том числе могут быть индивидуальные предприниматели или юрлица.