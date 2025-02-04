Удалять мазут из акватории надежней механическим способом

В отечественной и мировой практике существуют отработанные методы по ликвидации чрезвычайных ситуаций с выбросом нефтепродуктов в экосистемы.

— На сегодняшний день наиболее эффективными методами являются механические способы удаления мазута из акватории с помощью различных средств, в том числе устройств с тонкими нитями, адсорбирующими нефтепродукты, а также использование заградительных бонов для защиты береговой полосы, — рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ИнБЮМа, кандидат биологических наук Сергей Алемов.

При этом ученый уверен, что применение различных адсорбентов с нанесенными на них нефтеокисляющими бактериями в случае, когда мазут находится в толще воды, а на поверхности лишь в виде небольших конгломератов, может быть малоэффективным и весьма затратным.

Большую проблему легким способом не решить

Несмотря на то, что использование поедающих нефть бактерий для очистки окружающей среды является не новой, она по-прежнему недостаточно изучена и несовершенна.

— В морской экосистеме микроорганизмы выполняют функцию биологического самоочищения, разлагая и утилизируя разнообразные загрязнители. Существует группа микроорганизмов, для которых нефть и нефтепродукты является пищей, основным источником углеводороводов и энергии. Они широко распространены в природе, в том числе и в Черном море, — объясняет старший научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ИнБЮМа, кандидат биологических наук Наталия Бурдиян.

Ученые из разных стран мира пришли к выводу, что количество нефтеокисляющих бактерий можно рассматривать как индикатор нефтяных загрязнения. Чем их больше, тем сильнее загрязнение, но одновременно — это и показатель того, что в морской среде происходит биологический процесс самоочищения.

Биопрепараты, содержащие нефтеокисляющую группу бактерий, давно выпускаются в промышленных масштабах и широко используются в борьбе с ликвидацией последствий нефтяных аварий на суше, вблизи нефтегазовых комплексах, и мелких водоемах. Подобные препараты использовали и для обработки береговой зоны и некоторых пляжей после разлива мазута в Керченском проливе в декабре прошлого года.

— К сожалению, процесс биодеструкции тяжелых фракций мазута очень долог и поэтому малоэффективен, — уточняет Н.Бурдиян.

Метаморфозы мазута

Поскольку мазут это остаток отгонки из нефти легких фракций, то при нахождении в морской среде они из него будут испаряться и вымываться постепенно. Интенсивность этого процесса зависит от разных факторов, в частности, от температуры воды. Чем она выше, тем быстрее идет процесс испарения. При нахождении мазута в морской воде в течение года и более от него останутся наиболее «тяжелые» компоненты нефти: смолы и асфальтены. Такие остатки могут покрываться биопленкой из бактерий, одноклеточных водорослей и простейших организмов.

Подобные остатки нефтяных «камней» с обрастаниями ученые ИнБЮМа наблюдали во время экспедиций в тропических районах Мирового океана.