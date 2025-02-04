Создан консорциум для разработки и выпуска инновационных лекарств

В России создан научно-технологический центр развития мРНК-технологий, на основе которых будут создаваться инновационные лекарства, в том числе для лечения онкологических заболеваний.

Как сообщала пресс-служба кабмира РФ, центр будет функционировать в форме объединения (консорциума), без образования юридического лица. В его состав войдут 17 научных организаций. Среди них — Национальный медицинский исследовательский центр радиологии, Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им.Блохина, Первый Московский государственный медицинский университет им.Сеченова, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им.Чумакова, Томский национальный исследовательский медицинский центр, Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины, Федеральный центр мозга и нейротехнологий. Головной научной организацией нового центра станет Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи.

Центр будет обеспечивать комплексное развитие направления по разработке и производству инновационных препаратов на основе мРНК-технологий для лечения и профилактики различных, в том числе тяжелых, заболеваний.

Ранее из резервного фонда Правительства на закупку оборудования для создания производства инновационных лекарственных препаратов на основе матричных рибонуклеиновых кислот (мРНК) было выделено около 600 млн рублей.

Обеспечить развитие технологий разработки лекарственных препаратов на основе матричных рибонуклеиновых кислот, включая лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний, предусмотрев при необходимости финансовое обеспечение исследований в этой области, Правительству РФ поручил Президент по итогам участия в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными, состоявшихся 14 февраля 2024 года.