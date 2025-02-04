Севастопольский депутат от ЛДПР Илья Журавлев: политику нужно отложить на потом. Задача сейчас — всем вместе спасти побережье

Севастопольские активисты ЛДПР продолжают сражаться с экологической катастрофой, случившейся на черноморском побережье. С первых же дней они принимают самое активное участие в ликвидации последствий разлива мазута. Они и сегодня там, где нужны рабочие руки, а не слова.

По словам партийцев, впервые активисты вышли на работу 6 января, в Рождественский сочельник. Набирались опыта непосредственно в процессе работы, вырабатывали какие-то приемы, подбирали удобные инструменты. Например, та же садовая лопатка оказалась гораздо удобнее в работе, чем строительный шпатель.

Сама работа по очистке тяжелая, буквально каждый загрязненный камень приходится вручную отирать от мазута тряпкой. Даже в маске или респираторе работать получается лишь по несколько часов. При этом никто из ребят не жалуется, они уверены — это нужно для всех севастопольцев.

Как рассказал координатор Севастопольского городского отделения ЛДПР Илья Журавлев, все люди приходят сюда исключительно по доброй воле — никто никого не упрашивает, не приказывает.

— Я благодарен людям, благодарен руководителям предприятий, которые понимают всю важность того, что мы сейчас делаем, отпускают людей с работы, чтобы они могли очищать побережье, — отметил политик.

Еще И.Журавлев подчеркнул, что севастопольцы отнеслись к этой проблеме, как к личной беде. Он считает, что самое главное сейчас — это объединиться.

— Давайте отложим политику и межпартийные разногласия на потом, — обратился депутат к представителям всех партий, к общественникам, просто к неравнодушным людям. — Сейчас мы должны быть все вместе. Ведь беда, которая нас постигла, — она для всех одна. Мы, активисты ЛДПР, сейчас очищаем пляж «Голубая бухта». Приходите, присоединяйтесь к нам, любая ваша помощь – неоценима, — заключил И.Журавлев.

По словам руководителя рабочей группы по экологии и природопользованию Экспертного совета при Правительстве РФ, председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, сейчас ситуация здесь в целом под контролем. В Севастополе идет постоянный мониторинг береговой полосы в 165 км. Здесь уже собрали и вывезли порядка 640 тонн загрязненного песка и грунта.

— Безусловно ситуация нормализуется. Но многое зависит еще от погоды и моря. Рецидив выбросов на берег нефтепродуктов остается, — отметил эксперт.

Говоря же о пользе и эффективности работы волонтеров, Р.Исмаилов заявил:

— Труд добровольцев бесценен. Особенно это было ощутимо в первые дни трагедии.

По словам эксперта, количество птиц в районе разлива снизилось, но их по-прежнему продолжают спасать.

— Этим здесь активно занимаются и волонтеры, и ветеринары, — сказал Р.Исмаилов.

По мнению политолога Льва Хмелевского, призыв заместителя председателя Заксобрания Севастополя Ильи Журавлева ко всем политическим силам региона объединиться перед общей бедой — это яркая и правильная инициатива в сложившихся обстоятельствах.

— ЛДПР в этом случае демонстрирует людям политическую гибкость и умение правильно выставить приоритеты, — заявил эксперт. По словам аналитика, такая мобильность на электоральном уровне выглядит весьма привлекательно.

— Особенно на фоне не учитывающей конкретных обстоятельств константной повестки ее ближайших конкурентов — КПРФ и СР, — пояснил Л.Хмелевский. По его мнению, такая линия севастопольских либерал-демократов и непосредственное личное участие в крайне важном для региона деле способны сильно укрепить их позиции.