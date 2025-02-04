Рязанские «гастролеры» обворовали старушку

Воры с опытом — 35-летняя дама и ее 38-летний кавалер заметили пенсионерку и решили заработать «по-быстрому». Проследив за ней до дома, девушка представилась соцработницей и начала говорить о здоровье и социальной поддержке. Тем временем ее напарник — мастер скрытного проникновения пробрался в квартиру через незапертую дверь и украл два золотых креста, пять колец, четыре цепочки, три кулона, 20 тысяч рублей и 100 долларов.

Через некоторое время дочь пожилой женщины обнаружила пропажу золотых изделий и денег и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили причастность к краже пары из Рязани. Мужчина и женщина были задержаны в Керчи.

Криминальным гастролерам по статье «Кража» грозит до шести лет в местах не столь отдаленных, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.