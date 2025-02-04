Разбирают брусчатку на Демидова и Шмидта

Как и анонсировали в городском правительстве, 4 февраля на улицах Демидова и Шмидта начали разбирать историческую брусчатку. Эти две улицы определены, как альтернативные для объезда улицы Адмирала Октябрьского во время ремонта подпорных стен.

Разборка булыжников мостовой стала первым этапом этой работы, после чего на проезжей части уложат временное бетонное покрытия для проезда транспорта.

Разберут за три-четыре дня

На улице Демидова разборка ведется исключительно вручную, с сортировкой камней по размерам и фракциям. Камни рабочие симферопольского предприятия ООО «Куб» складывают в большие белые мешки, после чего вывозят на складские площадки ГБУ «Севастопольский Автодор».

После завершения работ на ул.Адмирала Октябрьского улицу Демидова замостят по всей длине. К исторической брусчатке добавят новую, карельскую.

Сейчас часть улицы Керченской (она односторонняя, но в двух уровнях) закольцевали, что дает возможность местным жителям добираться автотранспортом до своих домов. По ул.Демидова проехать в другую сторону возможности не предусмотрели, что стало неожиданностью для некоторых автомобилистов.

– Ну, две недели можно потерпеть, тут 100 метров пешком пройти, – пожал плечами старший на объекте Владислав.

По его словам, разобрать брусчатку планируют в течение трех-четырех дней. Владислав говорит, что последующей укладкой тоже займется ООО «Куб», но другая бригада. Такой опыт уже есть, правда не в Севастополе. В этом деле главное соблюдать определенную технологию.

– При укладке наш генеральный директор будет сам присутствовать, ему Развожаев лично дал задание, – заверил Владислав.

Согласовали техусловия

На ул.Шмидта разбирать булыжник начали с самого верха. Тут в работе используют еще и экскаватор.

По словам ответственного на объекте Романа, у питерского предприятия ООО «М-Инжиниринг» есть согласованные техусловия, где описаны все способы, в частности поднятия брусчатки вместе с нижним слоем механизированным способом и также вручную. Впрочем, техника используется тут больше для перевозки.

– Если посмотреть, от применения экскаватора плитка не разрушается. Она очень крепкая. Есть единичные моменты, когда камни раскалываются, таких немного. Но дальше плитка будет выбраковываться. Выбракованная не будет утилизироваться. По моей информации, она также будет использоваться где-то на пешеходных участках, – рассказал Роман.

За ближайшие дни рабочие должны поднять всю брусчатку, вывезти ее и складировать, а затем поменять основание и верхнюю одежду дороги, скорее всего, на бетон.

Сейчас на объекте работают 15 рабочих. Несмотря на использование экскаватора, большую часть камней выковыривают вручную, с помощью ломов. Роман также сказал, что, по его информации, планируется также переложить какие-то коммуникации.

– Все будет хорошо, пусть люди не пугаются! – постарался успокоить Роман.