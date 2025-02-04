Посадка украденных саженцев может окончиться посадкой в тюрьму

Полицейские задержали жителя Севастополя, похитившего саженцы хвойных деревьев с городской клумбы. Чтобы не тратиться на покупку саженцев для своего участка, мужчина решил выкопать высаженные вдоль дороги деревья.

Установлено, что по заказу городского учреждения с целью создания зеленых насаждений на клумбе вдоль дороги в Гагаринском районе были высажены четыре саженца можжевельника и два саженца восточной туи общей стоимостью более девяти тысяч рублей. Проезжая мимо на автомобиле, 40-летний местный житель заметил молодые деревья и решил забрать их себе, чтобы не тратиться на покупку новых. Припарковавшись неподалеку, мужчина выкопал саженцы, загрузил их в багажник, отвез домой, где и посадил.

Обнаружив ямы вместо туй и можжевельников, 43-летний индивидуальный предприниматель, выполнявший заказ по озеленению для городского учреждения, обратился в полицию.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Гагаринскому району похититель деревьев был установлен и задержан, а украденное возвращено на клумбу. Отделом дознания в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похитителю деревьев грозит лишение свободы сроком до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.