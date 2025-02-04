На уборку города потратят более миллиарда рублей

Мести и благоустраивать будут с утра до вечера, без выходных и праздничных дней.

ГБУ «Парки и скверы» Севастополя заключило контракт на сумму 1,2 млрд рублей с единственным поставщиком — ООО «Предприятие Чистый город». На подрядчика возложена ответственность за внешний вид севастопольских улиц, парков и площадей.

Список обязанностей в техзадании впечатляющий: сбор любого мусора; подметание тротуаров, парков, скверов, лестниц, остановочных павильонов; содержание газонов; выкашивание сорной травы, сгребание опавшей листвы и веток; полив зеленых насаждений; формовочная обрезка кустарников; очистка урн, окраска деревянных скамеек. В зимнее время — ручная уборка снега и отсыпка песком по фактической необходимости в течение дня, при наличии снега, не допуская образования наледи, гололедицы, скользкости.

Срок действия контракта с 1 января по 31 декабря 2025 года.