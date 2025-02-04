Искусственный интеллект служит в разведке и на командных пунктах

В Анапе прошла стратегическая сессия по применению искусственного интеллекта для наращивания боевых возможностей вооружения и систем управления. Провел ее первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Заседание состоялась на площадке технополиса «ЭРА», было рассмотрено влияние искусственного интеллекта (ИИ) на повышение боевой эффективности подразделений в зоне боевых действий, наращивание боевых возможностей вооружения, техники, систем управления, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Вице-премьер отметил, что ведущие государства осознают возрастающую роль технологий ИИ, обработки больших данных и облачных вычислений, включают их развитие в число своих стратегических приоритетов. По его оценке, уже можно говорить об очередной гонке технологической конкуренции, сопоставимой с гонкой вооружений и программами освоения космоса. Россия соответствует мировым тенденциям, отечественные компании разрабатывают основанные на нейросетевых инструментах технологические продукты, включая большие языковые модели, компьютерное зрение, машинное обучение.

«Большинство существующих и планируемых разработок имеют потенциал двойного применения. Наша задача — использовать их в решении прикладных военных задач», — отметил Д.Мантуров.

Искусственный интеллект применяется для автоматической обработки и анализа данных разведки. Он способен улучшить информационное обеспечение боевых действий и повысить возможности прогнозирования хода конфликта.

В ближайшие годы планируется наращивать объем финансирования исследований в этой сфере.

Для участников сессии была развернута выставка новых образцов и технологий. В частности, были показаны модули управления для приема видеоизображений, анализа, захвата и автосопровождения целей, полуавтономные подводные робототехнические комплексы (РТК) для ведения разведки, технического контроля подводных объектов, доставки и манипуляции с грузами в сложных подводных условиях, унифицированные пульты одновременного управления группой РТК (несколькими безэкипажными катерами, наземными РТК или роем БПЛА).

Помимо этого, участники сессии рассмотрели беспилотные авиационные системы для перехвата воздушных целей. Системы управления перехватчиков с искусственным интеллектом позволяют в автоматическом режиме обнаруживать и захватывать цели для дальнейшей их нейтрализации сеткой, специальной дробью или кинетическим поражением.