Институт виноделия «Магарач» будет работать в составе Курчатовского центра

Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН (Ялта) войдет в состав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», говорится в сообщении, опубликованном на сайте научной организации.

«Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче НИЦ «Курчатовский институт» полномочий учредителя и собственника имущества НИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Курчатовского института.

Институт «Магарач» был основан в Крыму в 1828 году при Никитском ботаническом саде для развития виноделия в России. Он обладает единственной на постсоветском пространстве коллекцией микроорганизмов, обеспечивающей отрасль ценными штаммами винных дрожжей. Сегодня этот фонд насчитывает 943 штамма микроорганизмов.

В НИЦ «Курчатовский институт» с 2020 года работает лаборатория генетических технологий виноградарства и виноделия. По некоторым направлениям ученые лаборатории уже сотрудничают с коллегами из института «Магарач». При этом в августе прошлого года на базе Курчатовского центра в соответствии с указом президента РФ создан национальный центр генетических ресурсов автохтонных сортов винограда, говорится в сообщении.

Основными направлениями деятельности Курчатовского института являются безопасное развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, ядерная физика низких и средних энергий.