Задержаны за организацию теневого рынка зерна
территории Херсонской области теневого рынка сельскохозяйственных товаров для их последующего экспорта за рубеж, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Задержаны участники организованной группы, которые подозреваются в незаконном использовании документов для образования юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. Предварительно установлено, что в 2023 году трое жителей Херсонской области и Республики Крым зарегистрировали на подставных лиц ряд крестьянско-фермерских хозяйств. Целью их деятельности была организация на территории региона теневого рынка сельскохозяйственных товаров, в том числе для их последующего экспорта за рубеж», — цитирует ТАСС И.Волк.
По данным МВД, от имени подконтрольных организаций фигуранты закупали у частных фермеров зерно, которое в дальнейшем вывозилось для реализации за пределы области. Распределение дохода происходило путем использования средств электронных платежей, принадлежащих номинальным руководителям юридических лиц. Общий оборот по их счетам составил более 150 млн рублей.
В отношении задержанных следователем территориального подразделения полиции возбуждены уголовные дела. Им инкриминируются незаконное использование документов для создания юридического лица и неправомерный оборот средств.
Скадовским районным судом Херсонской области фигурантам избрана мера пресечения в виде залога.
В ходе обысков изъяты средства связи, компьютерная техника, печати организаций, порядка 50 банковских карт, денежные средства в сумме 4,8 млн рублей и другие предметы, имеющие доказательственное значение.