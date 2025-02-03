Зачем нам цифровой рубль

Цифровой рубль — это электронная версия фиатного — выпускаемого государством — рубля, которая будет храниться на платформе Центрального банка. Это означает, что он будет иметь те же свойства, что и традиционные деньги, но в цифровом формате. Эмиссия цифрового рубля будет находиться под контролем Центрального банка, что гарантирует его стабильность, но также создает риски, связанные с возможным влиянием на курс валюты и девальвацией.

Это третья форма рубля. Первые две — наличная и безналичная.

О преимуществах, недостатках, а также рисках введения цифровой валюты «Севастопольской газете» рассказала Софья Главина, кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН.

Преимущества цифрового рубля

1. Цифровой рубль может значительно упростить процесс расчетов, особенно для граждан, проживающих в удаленных и малонаселенных регионах. Возможность проводить транзакции без необходимости доступа к интернету может стать важным шагом в обеспечении финансовой доступности.

2. Ожидается, что комиссии за переводы цифровых рублей будут ниже, чем у традиционных банковских услуг. Это может сделать финансовые операции более доступными для населения.

3. Цифровой рубль может способствовать повышению прозрачности финансовых операций, что поможет в борьбе с коррупцией и теневой экономикой. Все транзакции будут проходить через Центральный банк, что позволит лучше отслеживать финансовые потоки.

4. Снижение инфляции в стране (согласно планам ЦБ) Введение третьей формы российских денежных средств может значительно сократить издержки на совершение сделок и, как следствие, помочь в снижении темпов роста потребительских цен. Кроме того, цифровой рубль позволит ЦБ РФ отслеживать транзакции, что может привести к разрушению многих мошеннических схем.

5. В условиях международной политической нестабильности цифровой рубль может помочь России уйти от зависимости от международных платежных систем, таких как Visa и MasterCard, а также от системы SWIFT.

6. Повышение прозрачности использования целевых средств. Цифровой рубль является «программируемой» валютой — по сути это значит, что можно внести ограничения на использование каких-либо средств только по целевым направлениям. Например речь идет об использовании маткапитала или покупки алкоголя несовершеннолетними и др.

Недостатки и риски цифрового рубля

1. Все транзакции будут отслеживаться Центральным банком, что может вызвать опасения по поводу конфиденциальности. Граждане могут потерять возможность проводить анонимные платежи.

2. Введение цифрового рубля может вызвать трудности у пожилых людей, которые не привыкли к новым технологиям. Объяснить им, как пользоваться электронным кошельком, может быть достаточно сложно.

3. Несмотря на обещания о низких комиссиях, Банк России не исключает возможности взимания сборов за переводы цифровых рублей, что может ограничить популярность этой новой валюты.

4. Внедрение цифрового рубля может привести к ужесточению контроля за финансовыми операциями граждан, что может вызвать недовольство и опасения по поводу потери финансовой свободы.

5. Если цифровой рубль не будет пользоваться спросом, это может замедлить развитие финтех-услуг в стране и создать давление на коммерческие банки.

6. Хранение средств в цифровом рубле не будет приносить процентов, что может привести к потере покупательной способности с течением времени.

Именно эти факторы и формируют причины по которым оценивается потребность в цифровом рубле среди простых пользователей. По сути это более технологичное и современное платежное средство, которое будет к тому же быстрее и дешевле. Формально оно скорее всего будет напоминать транзакции по типу СБП — системы быстрых платежей.

Вопрос анонимности, который многих пугает, достаточно условный, поскольку в эру цифровых технологий, интернет-пространства и мобильной связи вся информация и так доступна и далеко не анонимна.

При полном переходе транзакций на цифровую платформу уклонение от уплаты налогов, например, станет совершенно невозможным. Искусственный интеллект, интегрированный в эту систему, мгновенно произведет все необходимые расчеты.

И управляемость данной системы — на высшем уровне. Например с 1 января 2025 года служба судебных приставов России получила право взыскивать долги, арестовывая средства с кошельков в цифровых рублях.

Переход

Интересно другое, каким образом в будущем (через год-два) потребителей будут убеждать все больше и больше переходить на цифровую валюту в своих платежах? Будут ли работодатели обязаны выплачивать зарплату в цифровой валюте? Будет ли распределение дивидендов строго осуществляться через цифровую валюту? Будут ли доходы по ценным бумагам выплачиваться только на этой платформе? Можно ли будет конвертировать иностранную валюту исключительно в цифровую? Будет ли продажа имущества (например, квартир) проводиться только в цифровой валюте? Будут ли потребительские кредиты выдаваться исключительно в цифровой валюте?

Государство, разумеется, заинтересовано, чтобы максимальный объем транзакций населения производился именно в ЦР. Это логично.

Но не стоит забывать что наиболее вероятно что проект цифровой рубль нацелен не на внутреннего пользователя, а решение внешнеторговых отношений России в условиях санкций. Одна из ключевых инициатив — переход на цифровые валюты (цифровой рубль, дирхам, юань и т. д.). В такой системе центробанки становятся операторами внешнеторгового обмена, и все расчеты осуществляются вне долларового клиринга. Более того, Цифровой рубль укрепит устойчивость России к санкциям, поскольку управление валютой внутри страны минимизирует риски, связанные с международными ограничениями. Повышение прозрачности финансовой системы будет способствовать привлечению как внутренних, так и внешних инвестиций. Кроме того, Центробанк получит возможность оперативно реагировать на инфляцию и другие экономические вызовы, что поможет стабилизировать макроэкономику.

Конкуренция

С другой стороны, если будет цифровой рубль, зачем тогда коммерческий банк?

По самым оптимистичным оценкам, только из-за снижения комиссионных доходов банки могут потерять от 50 до 100 миллиардов рублей. Цифровой рубль займет часть рынка внутренних платежей, что приведет к уменьшению объема операций с картами. Это составит примерно 8-10% чистой прибыли кредитных организаций.

Еще один риск заключается в возможном оттоке средств и снижении ликвидности. Деньги клиентов, хранящиеся на счетах в банках, могут начать перемещаться на цифровые кошельки Центрального банка, что может вызвать дефицит ликвидности. Ожидается, что около 15% всех средств может перейти на счета Банка России.

Кроме того, банки могут столкнуться с конкуренцией со стороны финтех-компаний, которые предложат более удобные сервисы для расчетов. В результате кредитные организации, вероятно, начнут активнее развивать кешбэк-сервисы, чтобы компенсировать свои потери. Тут для физических пользователей открываются огромные возможности — есть вероятность что банки будут предлагать очень выгодные условия чтобы удержать клиентов.