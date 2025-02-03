Улицы Демидова и Шмидта перекроют 4 февраля

4 февраля гортранс начнет работы по улицам Демидова и Шмидта с тем, чтобы подготовить их к введению измененной транспортной схемы, которая вступит в силу 17 февраля.

Как уже сообщала «Севастопольская газета», речь идет о временной транспортной схеме на время ремонта подпорных стен на Адмирала Октябрьского. Ее поручено проработать с учетом замечаний и предложений жителей города и представить на заседании правительства 4 февраля. Новую схему также необходимо расклеить в общественном транспорте.

– Мы в пятницу провели штаб, отработали с ресурсными организациями. Сегодня уже вышли на объекты, завтра перекрываем Шмидта и Демидова и приступаем к подготовительным работам. Схема у нас готова, вся информация подготовлена, – заверил и.о.замгубернатора Павел Иено.

– Две недели у вас есть, чтобы максимально сконцентрироваться на подготовке, сроки переносить недопустимо, – предупредил глава города, напомнив, что синоптики обещают в феврале похолодание.