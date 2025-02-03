Три лифта на Лабораторном, 33-б все равно не работают

Об этом 3 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя доложил начальник Госжилнадзора Илья Полтавский.

На прошлой неделе он уже докладывал состояние лифтового хозяйства в доме, где в ноябре 2024 года упал лифт. После этого ему было поручено более конкретно разобраться в ситуации и снова доложить, когда в доме заработают лифты.

На этот раз И.Полтавский рассказал, что на сегодняшний день во исполнение предписания Госжилнадзора проведена замена трех частотных преобразователей и получено положительное заключение по результатам технического освидетельствования лифтового оборудования.

Правда. три оставшихся частотных преобразователя все еще проходят процедуру таможенного оформления, ориентировочный срок их поставки – середина или конец февраля-2025 года.

– Мною 31 января лично проведено обследование трех лифтов, которые в работе. Проверены системы безопасности, все они работаю в штатном режиме, три лифта готовы к эксплуатации, – сказал И.Полтавский.

На это губернатор Михаил Развожаев зачитал жалобу граждан на работу лифтового оборудования и выслушал объяснения И.Полтавского, согласно которым все уже безопасно работает.

На вопрос, когда во втором корпусе заработает грузовой лифт, руководитель Госжилгадзора ответил, что три преобразователя сейчас находятся на границе с Китаем и после растаможивания поступят на три оставшихся лифта, которые сейчас остановлены.

– В октябре мы проводили проверку, вся документация со стороны управляющей компании была предоставлена. Шесть месяцев идет поставка этих частотников из Турции через Китай. Есть экспертиза лифта после замены частотного преобразователя, – сказал И.Полтавский.

Он также высказал пожелание, во избежание таких ситуаций, проектировать лифтовое оборудование российского или белорусского производителя.

Удовлетворившись на этот раз докладом, глава города тем не менее сказал, что продолжит мониторить ситуацию с лифтами в этом доме.

Если жалобы еще будут, пообещал вернуться к вопросу, пригрозив оргвыводами.