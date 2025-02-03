Собрания жильцов дома хотят проводить через Госуслуги

По мнению губернатора Севастополя, это необходимо, поскольку большинство нужных решений не принимаются из-за того, что жильцы попросту не могут собраться очно.

Вопрос был поднят 3 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя. Как прозвучало, вся нормативная база имеется и активно используется в Москве.

Из сообщения по этому вопросу замгубернатора Николая Приставки следует, что 2024 году в ГИС ЖКХ (государственная информационная служба) занесена часть данных.

— На сегодняшний день у нас осталось 342 дома без кадастрового учета и порядка 12 тысяч помещений, которые в ГИС ЖКХ не внесены. С Севреестром мы этот вопрос отрабатываем. В прошлом году порядка 500 многоквартирных домов внесены в ГИС ЖКХ. Это позволит проводить общие собрания собственников жилья через систему ГИС ЖКХ и мобильное приложение «Госуслуги. Дом», — отчитался Н.Приставка.

На вопрос главы города, сколько уже провели собраний через Госуслуги, выяснилось, что примерно 13.

— Там проблема в том, что не все жители могут проголосовать. Для этого у нас заключено соглашение с МФЦ: те жители, что не имеют доступ к компьютеру, могут прийти в МФЦ и проголосовать там. И те жители, которые не могут проголосовать или не хотят через ГИС ЖКХ, в управляющей компании (УК) они традиционным способом голосуют через бюллетень, и через УК заносят в ГИС ЖКХ эти сведения, — объяснил Н.Приставка.

По словам замгубернатора Марии Литовко, проблема состоит в интеграции данных Росреестра в ГИС ЖКХ, Второй ее аспект связан с историческим основанием, что не все МКД поставлены на кадастровый учет.

— БТИ поручено провести проверку по каждому дому, есть ли архивные сведения, чтобы гонять УК в Севреестр, когда нет архивных данных. Там, где данных нет, придется делать техплан, потому что нет иной возможности поставить на кадастровый учет, — пояснила проблему М.Литовко.

В итоге глава города поручил взять данный вопрос в 2025 году в приоритет и разобраться с тем, чтобы общедомовые собрания можно было проводить через портал Госуслуг.