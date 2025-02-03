Родители обвиняются в систематическом истязании детей

Завершено расследование уголовного дела в отношении проживающей на ул.Жидилова пары. Они обвиняются в групповом истязании детей, находящихся в беспомощном и зависимом от них состоянии.

Следствием установлено, что 29-летняя мать детей с 32-летним сожителем систематически избивали детей и лишали их пищи. При этом женщина является матерью всех троих — двух девочек 2014 и 2019 г.р. и мальчика 2028 г.р., а мужчина — отец двух младших детей.

Об истязаниях стало известно в июне 2024 года, когда старшая девочка после очередных побоев сумела выбежать из квартиры. Соседи обратили внимание на избитого ребенка, вызвали полицию и «скорую».

Органом предварительного следствия также предъявлено обвинение женщине в неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей, а мужчине в угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции. Обвиняемые содержатся под арестом.

«Вместо заботы о своих детях, мать злоупотребляла алкоголем, не обеспечивала уход за детьми, а воспитание свела к применению физического насилия. Семья привлекла внимание не только жестоким обращением с дочерьми и сыном, но и асоциальным образом жизни. В июне 2024 года соседи вызывали наряд полиции в связи с шумным поведением обвиняемых. В ходе разбирательства «глава семьи» стал вести себя агрессивно, подошел к сотруднику полиции с ножом и высказал угрозу применения насилия.

Итогом такого поведения стало возбуждение уголовного дела и передача детей под опеку родственнице», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Нахимовский районный суд.