Производителей масла и яиц освободили от допвыплат ритейлерам

Правительство РФ расширило перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение торговым сетям. В список добавлены яйца и сливочное масло.

По закону о торговле поставщики платят ритейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товара. Включение масла и яиц в список социально значимых товаров, в отношении которых выплата вознаграждения не допускается, позволит исключить подобную практику.

Запрет на взимание вознаграждения даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства. В конечном итоге предлагаемая мера может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей, в том числе в результате увеличения производства продукции, сообщила пресс-служба кабмина.