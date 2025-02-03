По размеру банковских вкладов Севастополь в хвосте рейтинга

В среднем у каждого жителя Севастополя в банке хранится 158 тысяч рублей.

Из 85 возможных мест в рейтинге регионов России по объемам вкладов на душу населения к началу 2025 года город оказался на 75-м. Согласно результатам исследования РИА Новости, в среднем на одного жителя Севастополя приходится 158 тысяч рублей банковских вкладов, что на 29,5% больше, чем в прошлом году.

Крымчане оказались по соседству не только географически, но и финансово. Они на 74 месте. У жителей полуострова в банках на вкладах в среднем лежит по 162 тысячи рублей. Краснодарский край — на 28 месте с показателем 322,6 тысяч рублей на человека. Ростовская область на 29-м — 305 тысяч рублей.

Лидером рейтинга стала Москва, где на одного жителя в среднем приходится 1,746 миллиона рублей. Второе место занял Санкт-Петербург (821 тысяча рублей на человека), третье — Ненецкий автономный округ (631,5 тысячи рублей).

Меньше всего денег на вкладах у жителей Республики Ингушетия — 24,6 тысячи рублей. Не особо лучше ситуация и в Чеченской Республике — 29,6 тысячи рублей.

В целом по России объем вкладов населения в российских банках за год увеличился на 12,7 трлн рублей, до 63,4 трлн — это произошло на фоне высоких процентных ставок в экономике и роста зарплат. В процентном выражении вклады увеличились на 25,1%, следует из отчета.