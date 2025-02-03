Плотину в Гончарном ждет капитальный ремонт

Жители села Гончарное обратили внимание на активизировавшиеся работы вокруг сельского «озера». Появление людей и специальной техники вызвали тревогу.

Как выяснилось, сотрудники института археологии Крыма РАН проводят в Гончарном полевые археологические изыскания. Одновременно с археологами на объекте работают специалисты ООО «Экотектор» — проводят полномасштабные исследования плотины.

Как сообщили в ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» — это заказчик проектных работ, ведется закладка геодезических пунктов для получения топографогеодезических данных о рельефе местности, геологическом строении плотины, свойствах грунтов, гидрогеологических условиях. Кроме этого выполняется проходка горных выработок с отбором образцов грунтов и воды, которые отправят в лабораторию для определения физико-механических свойств грунтов.

На основании полученных данных будет выполнен анализ всех составных элементов гидротехнического сооружения с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности.

Гидротехнические сооружения на водоеме «Варнаутский» построены в 1960-е годы. Земляная плотина высотой 10 м и длиной 320 м выполнена из суглинка и глины с гравием и галькой. В настоящее время камера регулирующей задвижки плотины находится в неудовлетворительном состоянии. Цена контракта на проектирование — 6,2 миллиона рублей. ООО «Экотектор» должно подготовить документацию для капремонта к середине апреля.