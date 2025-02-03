Определили региональные выплаты к Дню Победы

В дополнение к федеральным выплатам к 80-летию Великой Победы, в Севастополе назначили суммы региональных выплат ветеранам. Их суммы озвучили 3 февраля на аппаратном совещании в правительстве города.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, инвалиды Великой Отечественной войны из городского бюджета получат по 200 тысяч рублей. Столько же (по 200 тысяч рублей) будет выплачено участникам Великой Отечественной войны.

По 50 тысяч рублей получат жители осажденного Севастополя, жители блокадного Ленинграда, жители осажденного Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей и несовершеннолетние узники, признанные инвалидами.

Кроме того, дополнительно принято решение выплатить по 20 тысяч рублей труженикам тыла и членам семей погибших/умерших инвалидов — участников ВОВ.

Самая многочисленная категория льготников — «дети войны» — также получит выплаты — по 5 тысяч рублей. Соответствующее постановление планируется принять 4 февраля.

По поручению главы города, выплачивать перечисленные средства ветеранам начнут с 1 марта и до конца марта должны завершить.