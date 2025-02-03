Мониторят экологию около загрязненных мазутом участков

Сотрудники Роспотребнадзора с 31 января начали забор воздуха, воды, песка и грунтв местах близости к загрязненных мазутом участкам. Об этом сообщил 3 февраля на аппаратном совещании в городском правительстве директор департамента общественной безопасности

Алексей Краснокутский. По его словам, забор будет проводиться два раза в неделю, сейчас проблемных вопросов нет, все чисто. Чиновник также сообщил, что приборостроительный концерн «Океанприбор» с 3 февраля проводит ходовые испытания судна и начинает выходить в море на предмет мониторинга наличия загрязнений в толще воды.

— Обратились, чтобы они своим оборудованием посмотрели. Сегодня они уже начали работу, — сообщил А.Краснокутский.

Он также отметил, что всего вывезено более 640 тонн загрязненных материалов. Остались труднодоступные места, откуда загрязненный грунт можно вывезти только плавсредствами. Речь идет о балаклавских пляжах и о СТ «Берег».

— Сегодня, пока погода позволяет, своими силами, с участием волонтеров (по необходимости), проводим эти мероприятия, — доложил А.Краснокутский. По его информации, также продолжается помощь загрязненным мазутом птицам, количество которых уменьшилось.

Одновременно глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова сообщила, что состояние площадки накопления, а также способ утилизации вывезенных с пляжей загрязненных материалов в настоящее время проверяют надзорные органы.

— Проверка еще проходит. У нас продолжается сортировка отходов, сейчас начали производить обезвреживание. Из общей массы отходов выделяются отходы 3-4 класса, можно сказать, что это первый этап утилизации. Росприроднадзором это одобрено.Сейчас мы ждем итогового заключения по способу утилизации, — сказала Ю.Гаврилова.