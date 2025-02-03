Какие законы вступают в силу в феврале 2025 года

Индексация пособий, пенсий и материнского капитала, изменения в миграционном законодательстве, программа наставничества для трудных подростков и другие нововведения последнего месяца зимы — в материале пресс-службе Государственной Думы.

1 февраля

Индексация пособий, пенсий и материнского капитала

На 9,5 % проиндексируют различные выплаты и пособия, в том числе материнский капитал. Его размер составит 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще 222 тысячи рублей — на второго. Если семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей. Кроме того, индексацию страховых пенсий также доведут до 9,5%. Пересчитают их с 1 января 2025 года.

5 февраля

Режим высылки незаконных мигрантов

В отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в России, наряду с режимами депортации и административного выдворения будет действовать новый режим высылки. Таких иностранных граждан будут вносить в специальный реестр, также их обяжут информировать сотрудников полиции о своем местоположении. Кроме того, они не смогут приобретать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране. При неоднократном нарушении требований контроля в отношении них будет приниматься решение о депортации.

Наказание за нарушение правил въезда в Россию

Вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в страну или выезда из нее, а также оказание включенному в реестр контролируемых лиц мигранту услуг, предоставление которых запрещается. Полиция может самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы России.

Развитие креативных индустрий

Закрепляется понятие «креативная индустрия», под которым понимается экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью. Вводятся основы правового регулирования в этой сфере, определяются виды государственной поддержки субъектов креативных индустрий.

Обращение в собственность субъектов РФ конфискованного имущества

Конфискованное имущество, явившееся орудием совершения или предметом административного правонарушения, подлежит обращению в собственность субъекта РФ. Закон даст возможность регионам использовать его по целевому назначению, в том числе в качестве оказания гуманитарной помощи, и позволит минимизировать расходы на его хранение.

Наставничество для детей в трудной жизненной ситуации

С детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, например совершившими правонарушение, смогут работать наставники. Назначать их будет комиссия по делам несовершеннолетних с согласия ребенка и его родителей. Наставники должны пройти подготовку и попасть в специальный реестр. Изменения позволят оказать дополнительную поддержку детям в трудной жизненной ситуации.

Требования к кредитным кооперативам

Вводятся требования к органам управления кредитного потребительского кооператива (КПК) и особенности прекращения его деятельности. Кредитный кооператив, членами которого являются физлица, не вправе предоставлять займы банкам и НФО, являющимся членами такого кооператива. Сведения о КПК должны быть внесены в специальный государственный реестр.

Изменения в законодательство о нотариате

Только нотариусы, организации, созданные в рамках законодательства о нотариате, смогут использовать в своем наименовании термины «нотариат», «нотариус» и т. д. В ЕИС нотариата включаются сведения о госрегистрации смерти. Эти данные нужны, например, для прекращения действия нотариально удостоверенной доверенности. Уточняются требования к тексту нотариально оформляемого документа.

Общение обвиняемых с адвокатами по видеосвязи

По заявлению подозреваемого или обвиняемого его свидания с адвокатом можно будет проводить с использованием систем видео-конференц-связи. При этом должны быть соблюдены необходимые условия для сохранения адвокатской тайны, а само помещение СИЗО оборудовано необходимой техникой.

22 февраля

Усиление защиты инвесторов

Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (например, биржевые фьючерсы или опционы), теперь можно будет заключать с гражданами, если они получили статус квалифицированного инвестора, то есть имеют опыт работы с ценными бумагами и располагают необходимыми средствами.