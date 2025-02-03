Хотят закупить современные боновые заграждения

Для защиты севастопольских бухт от мазута планируется закупить боновые заграждения. Решение по закупке предполагается принять на ближайшем заседании правительства города.

В первую очередь, речь идет о защите бухты Омега, но также «на всякий случай» и других бухт. Как объяснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, закупить планируется более качественные современные боновые ограждения.

На том же аппаратном совещании 3 февраля сообщили, что всего с городских пляжей вывезено более 640 тонн загрязненных мазутом материалов. Новых загрязнений с 14 января 2025 года не зафиксировано.