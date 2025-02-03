Бывшим руководителям и бенефициарам севастопольского банка запрещен выезд за границу

Арбитражный суд Севастополя 31 января 2025 года запретил выезд из России девяти бывшим руководителям и бенефициарам ПАО Банк «ВВБ», сообщили в пресс-службе госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Обеспечительные меры приняты в рамках спора о привлечении этих лиц к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой превышает 10,1 млрд рублей. Основаниями для запрета стали выдача заведомо невозвратных кредитов юридическим лицам, переводы денежных средств лицам, аффилированным с акционерами банка, неисполнение обязанности по передаче документов и баз данных временной администрации и конкурсному управляющему, непринятие мер по предупреждению банкротства банка.

Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2018 году в связи с тем, что она оказалась неспособна исполнять требования кредиторов.

В сентябре 2023 года Басманный районный суд Москвы арестовал одного из бенефициаров банка по подозрению в растрате его средств. В настоящее время он находится в СИЗО.