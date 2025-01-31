Выловленная в Черном море рыба соответствует гигиеническим нормативам

«Для оценки безопасности рыбной продукции, добытой в Черном море, Роспотребнадзор продолжает усиленный контроль, используя лабораторные мощности в Анапе и Ялте. К настоящему моменту проведено 866 исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено», — говорится в сообщении.

Лабораторные исследования рыбы из Черного и Азовского морей в усиленном режиме проводят и сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Ветеринарным службам Крыма, Севастополя, Херсонской и Запорожской областей рекомендовано усилить лабораторный контроль каждой партии рыбы, которая вылавливается в акватории Черного и Азовского морей.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов.