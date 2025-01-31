В Севастополе будет реализовываться проект «Вода России»

Региональный проект «Вода России» реализуется во всех регионах страны в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». В Севастополе проект начнет действовать с 2026 года.

Такую информацию сообщила 31 января на заседании правительства глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Речь идет о расчистке прудов. Все работы будут выполняться за счет средств федерального бюджета. Всего планируется расчистить от мусора, ила и тростника четыре пруда, три из которых — в Балаклаве, еще один — на Тороповой даче. К 2027 году предполагается выполнить работы вдоль береговой линии этих прудов, общая протяженность которой составляет 1,85 км.

Для расчистки задействуют технику, в том числе экскаваторы.