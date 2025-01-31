В овраге у Кадетского корпуса СК будет проезд

После вмешательства Следственного комитета России департамент транспорта Севастополя приступил к приведению дороги на улицах Скалистая и Жерве в нормативное состояние.

В дептрансе сообщили, что строители «Севастопольского Автодора» планируют уложить на труднодоступных улицах 536 метров фрезерованного асфальтобетона.

В соцсетях активисты Народного фронта опубликовали репортаж об отсутствии дороги к жилым домам на улицах Скалистая и Жерве на Корабельной стороне. Местные жители жаловались, что к их домам отказываются ехать скорые и пожарные, а умерших людей они на простынях выносят к спецтранспорту на основную дорогу.

Материал общественников вызвал широкий диссонанс и не остался без внимания Следственного комитета России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации и взял ход проверки на личный контроль.

Фактически на следующий день городские власти нашли возможности решить застаревшую проблему: дорожная техника появилась на многострадальных улицах.

Как сообщил департамент транспорта, по поручению губернатора Севастополя ГБУ «Севастопольский Автодор» приступил к работам «по исправлению профиля дорог на улицах Жерве, Скалистая и на проезде Скалистый».