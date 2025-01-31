В Артбухте спасли утопающего
Упавшего в море мужчину вытащили и передали медикам.
В 8.29 пятницы, 31 января, от работников паромной переправы поступил сигнал, что в районе набережной Корнилова в море упалчеловек.
К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники аварийно-спасательной части МЧС России по Севастополю и Спасательной службы города.
Пострадавшего — мужчину 1980 года рождения вытащили из воды с переохлаждением и передали бригаде скорой помощи для госпитализации, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
Напомним, что на набережной Корнилова вообще нет никаких спасательных средств.