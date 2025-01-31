Сменился руководитель департамента финансов

Об этом стало известно 30 января в ходе заседания городского правительства. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, исполняющий обязанности директора департамента финансов Алексей Плотников оставил свой пост в связи со сложившимися семейными обстоятельствами.

По словам главы города, за время работы А.Плотников внес существенный вклад в развитие экономики города, навел финансовую дисциплину, делая это очень жестко.

Напоследок М.Развожаев вручил А.Плотникову почетную грамоту, с пожеланиями удачи и успехов в дальнейшей работе.

С 31 января исполнять обязанности директора департамента финансов будет Надежда Матюш. Ранее она занимала должность заместителя директора департамента – начальника Управления финансирования социально-культурной сферы департамента финансов города Севастополя.