Распределили субсидию из федерального бюджета

Федеральную субсидию выделили на реализацию программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя в 2025-2027 годах. Соответствующее постановление принято 30 января на заседании городского правительства.

С целью реализации программы в 2025 году заключено 6 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета, в сумме 20,9 млрд рублей. Средства направлены на реализацию 63 мероприятий, из них 62 – объекты капстроительства и одно мероприятие по направлению «прочие нужды».

Департаменту капитального строительства предусмотрено выделение 15,8 млрд руб на реализацию 39 объектов и одного мероприятия, департаменту транспорта – 4,4 млрд рублей на реализацию на 11 объектов, департаменту городского хозяйства – 725 млн рублей на реализацию 13 объектов.