Проверят, почему уголовное дело закрыли

Уголовное дело по факту гибели сотрудницы парка «Тайган» Леокадии Переваловой прекращено. Но муж растерзанной хищниками женщины не согласен с этим решением.

Он обратился с жалобой в Следственный комитет России. Мужчина высказал предположение о несоблюдении в зоопарке правил охраны труда, а также отмечает неполноту расследования.

Глава следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения расследования и причинах прекращения дела, сообщается в телеграм-канале информационного центра СК России.

Л.Перевалова погибла 16 октября 2024 года во время уборки клетки с тремя львами в результате нападения хищников. В ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю возбудили уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2. ст. 143 УК РФ). К середине декабря дело закрыли.

В выводе акта расследования несчастного случая говорится, что погибшая сама нарушила правила безопасности парка. Женщина перед выполнением работ по уходу за животными не закрыла шиберную заслонку разделяющую внешний и внутренний вольеры. Сопутствующей причиной в документе указано нарушение работником трудового договора, распорядка и дисциплины. А именно Л.Перевалова пошла убирать в вольер одна, хотя должна была позвать к себе на помощь еще одного сотрудника.