Проход по Адмирала Октябрьского закроют вечером

Анонсированное департаментом транспортом закрытие прохода по улице Адмирала Октябрьского реализуют к вечеру 31 января. Утром и днем проход будет открыт.

Работники департамента транспорта с утра 31 января начали выставлять информационные таблички с предупреждением о запрете пешеходного движения, а также устанавливать заграждающие решетки, в которых пока оставлены проходы.

Как пояснил «Севастопольской газете» один из работников, полностью проход планируют закрыть ориентировочно часам к пяти-шести вечера.

— В течение дня должны подвезти все информационные таблички, чтобы людям было все понятно. Когда таблички будут, повесим их и перекроем движение. Пока не будет полного восстановления левой и правой сторон лестницы, проход для пешеходов останется закрытым. Через две недели еще перекроем проезжую часть, — сказал работник дептранса.

Он также пояснил, что проход закроют по всей длине лестницы, никакие выходы с улиц, пересекающих улицу Адмирала Октябрьского, не останутся.

Накренившаяся после обильных дождей аварийная подпорная стенка на спуске с площади Восставших рухнула утром 25 ноября 2023 года. По счастливой случайности в это время на проезжей части не было транспорта. Проектную документацию делали почти год, потом ответственным за ремонт вместо департамента городского хозяйства назначили департамент транспорта. Было объявлено, что ремонтом подпорной стены займется АО «ВАД».

Спуск с пл.Восставших, где будут вестись работы — одна из главных транспортных артерий Севастополя, соединяющая центр города и Корабельную сторону с районами Стрелецкой и Камышовой бухт.