Подпорные стены на Адмирала Октябрьского двигать не будут

Как будут выглядеть подпорные стены после ремонта, пока неизвестно, но они будут буронабивными и в существующих ныне параметрах.

На заседании правительства Севастополя и.о.заместителя губернатора Павел Иена рассказал, как будут ремонтировать ул.Адмирала Октябрьского. Планируется восстановление конструкций подпорных стен. С четной стороны — это 142 погонных метра, с нечетной — 169.

С каждой стороны улицы возведут железобетонные стены в два яруса, между которыми будет устроен тротуар шириной 2,5-3,5 метров. На проезжей части опять будет три полосы движения. И полосы будут полноценными.

— Для того, чтобы поставить окончательные точки, нам надо произвести изыскания под полотном дороги, — доложил губернатору Павел Иено.

— Останется решить, как визуально это все будет выглядеть. Решение будет принято после обсуждения на архитектурно-художественном совете, — объяснил в ответ Михаил Развожаев. Будут выбирать — гранитом облицевать стенки или просто бутом.

На заседании правительства было принято постановление о выделении 50 млн рублей на проведение срочного капитального ремонта улиц Шмидта и Демидова. Эти улицы будут задействованы в новой схеме движения транспорта после закрытия движения по ул.Адмирала Октябрьского.

И на Демидова, и на Шмидта есть участки мощения исторической брусчаткой, а также сеть инженерных коммуникаций, которые лежат на ненормативной глубине и, вероятно, находятся в аварийном состоянии. Если оставить всё, как есть, то невозможно обеспечить интенсивный трафик.

Полностью перекрыть движение по ул.Адмирала Октябрьского собираются с 17 февраля. Для пешеходов проход с пл.Восставших закрыт уже с 31 января.