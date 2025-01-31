Обсудили индикаторы риска, упавший лифт и источники информации для Госжилнадзора

Госжилнадзор Севастополя выявляет индикаторы риска по информации в СМИ, соцсетях и из сообщений государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ.

Вопрос об источниках информации возник 30 января на заседании правительства города. Начальник Главного управления государственного жилищного надзора Илья Полтавский представил проект постановления о дополнении перечня существующих индикаторов риска при нарушении обязательных требований осуществления регионального государственного жилищного контроля.

Будет на три больше

Постановлением предлагается три дополнительных индикатора риска. Первый связан с увеличением количества сообщений о признаках невыполнения управляющей компанией (УК) в установленном объеме обязательных требований по содержанию общего имущества. Второй — со случаями аварийного состояния или аварийными ситуациями на опасных объектах из состава общего имущества дома (внутридомовое газовое и лифтовое оборудование), поскольку такие ситуации могут повлечь реальную угрозу жизни или здоровью граждан. Третий индикатор риска связан с размещением управляющими компаниями в информационной системе ГИС ЖКХ информации о выполнении текущего ремонта крыш, фасадов, фундаментов, подъездов многоквартирных домов».

По словам И.Полтавского, отсутствие такой информации может свидетельствовать о неэффективной работе управляющей компании.

— Полагаем, что актуализация перечня индикаторов риска позволит повысить эффективность органов Госжилнадзора, — заключил он.

Лифт упал и не работает

Выслушав доклад И.Полтавского, губернатор Михаил поинтересовался у него судьбой лифта, упавшего в ноябре 2024 года в доме на Лабораторном шоссе, 33.

Оказывается, в июне 2024 года в Госжилнадзор поступило обращение от жителей дома, была проведена проверка, после которой УК выдали предостережение о необходимости провести проверку и приостановить работу лифтового оборудования до устранения технических замечаний, связанных с некорректной работой частотника. Однако УК выданное предостережение не исполнила, в результате чего в ноябре лифт упал. После были проведены контрольно-надзорные мероприятия, получено заключение Ростехнадзора, в котором указаны несколько технических причин падения.

— На сегодняшний день лифт-то работает? — устав от перечисления составленных бумаг поинтересовался губернатор.

Выяснилось, что нет. То есть, частотные преобразователи поменяли, но в январе 2025-го произошло еще одно происшествие, которое И.Полтавский назвал «некорректной работой лифта».

Виноваты турецкие частотники

По его словам, все дело в том, что злополучные частотники — турецкого производства. После поломки их заказали, ждали поставки полгода, заменили, после чего и произошел очередной случай некорректной работы лифта.

— Сейчас лифты не работают до выявления причин. Первую уже выяснили — это некорректная работа частотника, вторая — кратковременный перепад напряжения. Сейчас УК устанавливает стабилизатор напряжения. Будет следить и, как только лифты придут в нормальное состояние, их включат, — весьма неопределенно объяснил чиновник.

К тому же, по его информации, по какой-то причине на лифты отсутствовала страховка, и это еще одна причина, которая не позволяет их запустить.

Также выяснилось, что по упавшему лифту есть документы о вводе в эксплуатацию, акт технического освидетельствования и пройдена экспертиза, выданные при строительстве дома. И если бы не злополучный частотник...

— К сожалению, турецкое производство, не работает при перепаде напряжения. Это особенность работы турецких лифтов. У нас в городе 108 таких лифтов, есть случаи некорректной работы частотных преобразователей, — продолжил оправдываться И.Полтавский.

На это глава города заметил, что от такой информации жильцам, вынужденным ходить пешком на девятый этаж, не легче.

— Десять минут вы мне что-то рассказываете, но я не могу понять, когда ваша деятельность как жилищного инспектора приведет к тому, что люди будут получать услугу, за которую они платили? То, что вы 69 проверок провели, людям от этого ни жарко, ни холодно, — остался недоволен услышанным глава города.

На вопрос, что надо сделать, чтобы лифт заработал, конкретного ответа так и не прозвучало.

— Вы понимаете, чем вы вообще занимаетесь, руководя этим подразделением? Мне кажется, нет. Ваша задача — результаты продемонстрировать, решить проблему, которая есть, а не выносить бесконечные предупреждения и постановления, — устал слушать подчиненного М.Развожаев,.

Он поручил на следующем аппаратном совещании назвать конкретные сроки, когда на Лабораторном шоссе, 33 наконец-то заработают лифты.