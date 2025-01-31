Объезд сделают по улицам Шмидта и Демидова

Улицу Адмирала Октябрьского перекроют для проезда всех видов транспорта с 17 февраля.

На внеочередном заседании правительства Севастополя 31 января рассказали, как идет подготовка к реконструкции подпорных стен на одной из главных транспортных артерий города. План действий доложил и.о.заместителя губернатора Павел Иено.

По его словам, по ул.Адмирала Октябрьского проходит более 40 маршрутов общественного транспорта — в час до 120 автобусов и троллейбусов. В дептрансе пришли к мнению, что проведение капитального ремонта участка этой улицы с заменой обоих аварийных подпорных стен и созданием реверсивной полосы движения невозможно. Поэтому принято решение о полном перекрытии участка дороги от пл.Восставших до ул.Керченской и организации объезда для всех видов транспорта.

За две недели, оставшиеся до полного перекрытия, на улицах Шмидта и Демидова снимут историческую брусчатку и уложат асфальт. Это временное дорожное покрытие даст возможность запустить по этим улицам общественный транспорт.

Брусчатку обещают вывезти на базу Севавтодора, сохранить, а потом вернуть обратно.

Геометрия улиц Демидова и Шмидта позволяют организовать движение по ним автобусов только малого класса. Для движения общественного транспорта среднего и большого класса планируется объезд по улицам Гоголя и Капитанской. Последняя сейчас тоже перекрыта из-за ремонта, но ее оперативно доведут до проезжего состояния.

— Основная идеология была, что мы разделим виды транспорта: малый класс — по Шмидта и Демидова, средний класс — по Капитанской. Троллейбусы будут ходить по улице Гоголя и Кожанова, с выходом на площадь Восставших. [...] Если дополнительно потребуется установка дополнительных остановочных пунктов, мы оперативно будем реагировать, — пообещал П.Иено.

Изменения по каждому маршруту движения обещают опубликовать в течение двух недель, постепенно оповещая людей.

Ремонтом подпорных стен на ул.Адмирала Октябрьского займется АО «ВАД», срок их окончания — до конца 2025 года.

Работы планируется вести в две смены, чтобы открыть движение по одной полосе уже к летнему сезону.