Начали укреплять ползущий склон на ул.Героев Севастополя

Работы на участке улицы в районе Южной бухты должны быть выполнены до конца года.

Заключен контракт на строительно-монтажные работы с московским ООО «Высота», которое 74 миллиона рублей обустроит сооружения для защиты от обрушений на скально-обвальном участке автомобильной дороги по ул.Героев Севастополя.

В январе прошлого года склон, отгороженный от дороги подпорной стеной, съезжал 5, 19, 20 и 23 января. Сошедший грунт несколько раз засыпал проезжую часть и повреждал троллейбусную контактную сеть, полностью блокируя проезд из центра города на Корабельную сторону.

«Сейчас подрядчик приступил к комплексу мероприятий, направленных на исключение эрозии склона. Сегодня здесь оградили будущую площадку для работ, вдоль проезжей части поставили временные дорожные знаки», — написал в соцсетях и.о. замгубернатора Севастополя Павел Иено.

После подготовительных работ, подрядчик уберет со склона деревья, кустарники и неустойчивые камни, установит временный камнеулавливающий барьер, затем — геосетку из базальтоволокна. Сетка должна предотвратить последующее обрушение грунта. Кроме этого будут отремонтированы дренирующие шурфы и водоотводные трубы.

Проект укрепления склона за 4,5 миллиона рублей подготовила челябинская компания ООО «ТК Проект». Длина обвалоопасного участка составляет 110 метров.

Напомним, что в 2020 году очисткой и укреплением обрушающегося скалистого склона на Красном спуске занималась московская фирма «Научно-производственное объединение «Базальтум». Установка сетки обошлась тогда местной казне в 30 миллионов рублей.