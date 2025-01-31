Мужской монастырь в Херсонесе огородят забором

Как монастырь отгородят от мирян, объяснено в акте государственной историко-культурной экспертизы, заказанной музеем-заповедником «Херсонес Таврический». Забор будет повторять периметр бывшей монастырской ограды XIX века. Он протянется от «Лаборатории Паккарда» — это здание для размещения фондов музея до 14-й куртины — часть оборонительных сооружений Херсонеса. Ограждение не будет глухим. Его сделают ажурным, выполнив из тонкого металлического прута.

Всего в зоне установки забора окажутся восемь объектов культурного наследия, включая сам древний город Херсонес Таврический, в который входят 55 охраняемых объектов.

Как написано в экспертизе, вся территория, на которой установят металлическое ограждение, была обследована в разные годы, в том числе и в первой половине 2024 года. По мнению экспертов монастырский забор не нарушит планировочную структуру и объемно-пространственную композицию ансамбля древнего города. При установке заграждения оборонительные стены и руины древних сооружений затронуты не будут как и соотношения открытых пространств, позволяющих сохранить и раскрыть основные панорамы. Не затрагиваются и визуальные направления ландшафта, особо-ценные и ценные панорамы и виды, которые сохранились с античных времен.

В экспертизе даны детальные рекомендации по технологии установки забора. «Перед установкой ограждения производится разметка. Расстояние между опорными столбами должно быть 250 см. Бурение производится под прямым углом. Далее в ямку устанавливается опора и фиксируется при помощи бетонного раствора. Металлические секции навешиваются на опорные столбы и закрепляются. Для перемещения секций ограждения к месту установки предусматривается использование трактора», — указано в документе.

Напомним, что земельный участок, который севастопольцы называют Херсонесом, был передан в федеральную собственность и постоянное бессрочное пользование музею Херсонес-Таврический распоряжением правительства Севастополя в 2015 году. 12 марта 2024 года по прошению митрополита Крымского и Симферопольского Тихона Священный Синод Русской Православной Церкви постановил восстановить там Свято-Владимирский Херсонесский мужской монастырь.