Больницу скорой помощи, онкодиспансер и очистные нужно построить в срок

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел совещание по вопросам реализации объектов жилищно-коммунального хозяйства в Севастополе

Обсуждались темпы строительства объектов, возводимых в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». С 2022 года Минстрой России является координатором этой госпрограммы, сообщила пресс-служба министерства.

В совещании принимали участие сотрудники департамента реализации региональных инвестиционных программ Минстроя России, представители Федерального казначейства, Главгосэкспертизы, РосКапСтроя, подрядных организаций и губернатор Севастополя Михаил Развожаев в режиме видеоконференции.

Были заслушаны доклады губернатора о ходе строек и существующих проблемных вопросах. Очистные сооружения «Южные» готовы на 30%. Объекты медицинского кластера — больница скорой медицинской помощи и лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера — примерно на 21-22%.

Участники совещания акцентировали внимание на необходимости наращивания темпов работ для завершения строительства объектов в установленные сроки с учетом их высокой социальной значимости и необходимости модернизации объектов здравоохранения города.

По итогам совещания И.Файзуллин дал поручение правительству Севастополя совместно с подрядчиком и проектировщиком объектов медкластера активизировать работу по корректировке проектно-сметной документации и выполнению строительно-монтажных работ.