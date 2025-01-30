Севастопольской школе №48 хотят присвоить имя Юрия Лужкова

Имя бывшего мэра Москвы предлагают увековечить в названии севастопольской школы №48, которая раньше была школой №8 и носила имя 850-летия Москвы.

Инициатива присвоения нового имени исходит от Ассоциации профессионалов социально-культурного развития, представители которой 29 января обсудили идею на «круглом столе».

Речь идет об общеобразовательном учебном заведении, которое до 2020 года называлось средней школой №8 имени 850-летия Москвы Министерства обороны РФ. Школа была построена в Севастополе в 1998 году, инициатором ее создания стали Правительство города Москвы и тогдашний мэр столицы России.

Военные строители возвели объект ударными темпами по совсем новому проекту. Таких школ в Севастополе тогда не было. При приеме на обучение приоритет отдавался детям военнослужащих Черноморского флота РФ, так что определить ребенка в «Московскую школу» (так ее неофициально стали называть) было совсем не просто.

Школьники учились по российским программам, а весь уклад учебного заведения во многом отличался от других в городе. Школа была на особом счету больше 20 лет, пока в 2020 году не перешла от Министерства обороны под юрисдикцию Севастополя и стала просто ГБОУ «Средняя образовательная школа №48», без какого-либо имени в названии.

Заметим, что речь о присвоении школе имени Ю.Лужкова зашла после подписания в 2020 году Президентом РФ Владимиром Путиным указа об увековечении памяти бывшего мэра. Тогда же правительству страны было рекомендовано, в том числе «присвоить имя Юрия Лужкова севастопольской школе».

Как сообщила нынешняя директор школы №48 Анна Мигловец, документ о присвоении школе имени Ю.Лужкова в настоящее время находится на согласовании.

В свою очередь, руководитель Ассоциации профессионалов социально-культурного развития Людмила Мазур рассказала, что по результатам «круглого стола», где собравшиеся обсудили вклад Ю.Лужкова в развитие Севастополя, будет подготовлена соответствующая резолюция.