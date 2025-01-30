Пешеходный проход с площади Восставших закроют 31 января

А через две недели полностью перекроют и движение транспорта, чтобы начать восстанавливать подпорную стенку на ул.Адмирала октябрьского. Следовать такой схеме губернатор Михаил Развожаев попросил своего заместителя Павла Иено.

— По крайней мере, так по плану, который нужно реализовать, чтобы можно было перейти непосредственно к работам по реконструкции. Приведет это к транспортным сложностям для города, соответственно, мы там продумаем систему организации движения, — сказал он.

П.Иено поручено через неделю представить альтернативную схему движения транспорта. При этом в течение предстоящей недели должны вестись подготовительные работы.

По словам губернатора, жители города сигнализируют в соцсетях об ухудшении состояния подпорной стены с другой стороны улицы, что требует дополнительных изысканий. Поэтому с 31 января проход по лестнице с четной стороны улицы перекроют. Проезд по ул.Адмирала Октябрьского пока будет разрешен.

— Получается, что через неделю будет доклад, а еще через неделю мы будем готовы приступить к тому, чтобы перезапустить движение по альтернативному маршруту. Условно говоря, от сегодняшнего дня — через две недели там будет перекрыт проезд, — сказал М.Развожаев.

Он прервал попытки П.Иено рассказать, что подготовительные работы для запуска объезда будут проводить в течение февраля.

— Нет, Павел Александрович, так не пойдет! Я уже сказал, что надо ускоряться, через две недели должны приступить к работам. В самые короткие сроки мы эти работы должны выполнить, — заключил градоначальник.