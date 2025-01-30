Памятнику подводникам-черноморцам нашли хозяина

Миссию по содержанию объекта культурного наследия доверили ГБУ «Парки и скверы». Но там об этом пока не знают.

Приказ об утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Памятник подводникам-черноморцам», расположенного на пересечении улиц Героев Севастополя и Брестской, издан управлением охраны объектов культурного наследия города. В документе говорится, что требования к сохранению ОКН предусматривает консервацию, ремонт или реставрацию объекта культурного наследия. Кроме этого собственник обязан обеспечивать финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований к сохранению памятника, а именно содержание его в надлежащем техническом и санитарном состоянии.

Утвержден перечень работ по сохранению памятника. В нем два пункта: установление информационной надписи и обозначение на объект культурного наследия — срок исполнения год — с ноября 2024 по ноябрь 2025 года и проведение работ по сохранению памятника — с ноября 2024 по ноябрь 2028 года.

В Севнаследии объяснили, что сразу после подписания охранного обязательства в начале декабря прошлого года, документ отправили собственнику объекта культурного наследия — ГБУ «Парки и скверы» письмом с уведомлением. С тех пор прошло полтора месяца, но обратно в Севнаследие не пришло уведомление о получении охранного обязательства «Парками и скверами».

Так или иначе, будем считать, что с утверждением охранного обязательства 30-летняя борьба ветеранов-подводников за сохранение памятника подошла к концу. Они неоднократно письменно и устно обращались к районным и городским властям, а также непосредственно к губернаторам с просьбой провести на мемориале реставрационно-восстановительные работы и регулярно поддерживать там чистоту, а не только к Дню подводника.

Справка

Мемориал героям-подводникам «Витязи черноморских глубин» был создан по инициативе ветеранов-подводников на средства, собранные личным составом 14-й дивизии подводных лодок Черноморского флота, и торжественно открыт в феврале 1983 года. Авторы памятника — скульпторы Станислав Чиж и Адольф Шеффер. Строительство велось на общественных началах военными строителями флота, рабочими Морского завода им.Серго Орджоникидзе, личным составом 153-й бригады подводных лодок. С 2016 года постановлением правительства города мемориал объявлен объектом культурного наследия.