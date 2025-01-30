Масло «Крымское» продолжают уничтожать

Севастопольское предприятие ООО «Рассанта» производило сливочное масло из несуществующего молока. Сотрудники Россельхознадзора продолжают изымать этот некачественный продукт из торговых сетей.

В январе по предписанию Россельхознадзора ООО «Рассанта» уничтожило еще 85 кг своего некачественного сливочного масла «Крымское».

В рамках реализации государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов специалистами Россельхознадзора 26 ноября и 4 декабря 2024 года были отобраны пробы сливочного масла в двух магазинах «ПУД» Красногвардейского района и Симферополя. Как выяснилось из результатов лабораторных исследований, продукт не соответствовал нормам технического регламента. В масле был не тот жирно-кислотный состав и другие несоответствия показателей качества.

Производителю — севастопольскому ООО «Рассанта» были выданы предписания о разработке программы мероприятий производственного контроля и приостановке реализации продукции. Остатки масла общим объемом 85 кг собственник уничтожил в присутствии сотрудников Россельхознадзора.

Напомним, что в сентябре 2024 года сотрудники отдела внутреннего ветеринарного контроля Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора при мониторинге безопасности в компоненте ФГИС «ВетИС» «Меркурий» установили, что ООО «Рассанта» использовало для изготовления масла сырье, поступившее от фантомного производителя молока. 11 декабря остатки продукции весом более тонны, обнаруженные на предприятии и в торговых сетях, были уничтожены под контролем Россельхознадзора.

В ситуации, когда невозможно установить производителя сырья, конечный продукт признается опасным и создающим угрозу причинения вреда здоровью потребителя, пояснили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.