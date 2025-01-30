Из Крыма в Волгоградскую область запустят автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут запустят 31 января, из Евпатории в Волгоград и город Волжский Волгоградской области. Маршрут будет проходить с остановками в городах ДНР и Запорожской области.

«C 31 января 2025 года открывается новый автобусный маршрут Евпатория — Волгоград — Волжский. Данный маршрут следует через Симферополь, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новочеркасск, Волгоград. Стоимость билета по маршруту «Евпатория-Волгоград-Волжский» составляет 3900 рублей», — сообщили ТАСС в Минтрансе Республики Крым.

Автобус отправляется с автостанции Евпатории ежедневно в 11.20 мск, прибывает на автовокзал Волгограда «Центральный» в 6.00 мск, на автовокзал Волжский — в 7.00 мск. Обратный маршрут с автовокзала Волжский стартует в 10.50, с автовокзала Волгограда отправляется в 12.00, в Евпаторию он прибудет в 8.30 мск.