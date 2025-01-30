Бездорожьем в Доковом овраге займется Следственный комитет

Народный фронт в соцсетях опубликовал репортаж об отсутствии нормального проезда к домам на улицах Скалистая и Жерве на Корабельной стороне Севастоопля. Пост отмониторили, и глава Следственного комитета России поручил разобраться в ситуации.

На склоне Докового оврага дороги просто нет. К жилым домам не могут подъехать ни жители на личных автомобилях, ни экстренные службы. Люди, в том числе пенсионеры, инвалиды и семьи с малолетними детьми, вынуждены карабкаться по крутому склону, чтобы выйти к магазину, остановке, больнице. Местные жители неоднократно просили городские власти заасфальтировать дорогу длиною в 750 метров. Чиновники не отказывали, обещали проблему решить, но слово не держали.

«К нам отказываются ехать скорая и пожарные, а мертвых мы выносим на простынях», — рассказывали отчаявшиеся люди в репортаже. Бездействие городских властей вынудило обратиться их на прямую линию с Президентом. В результате — вопросом занялся Народный фронт, а теперь и Следственный комитет.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту организована процессуальная проверка. Его ход взят на контроль руководителем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.