Здесь каждый камень Петропавловского знает

Имя Виктора Петровича Петропавловского известно тем, кто знаком с историей архитектуры Севастополя. Он был одним из мэтров послевоенного восстановления города, определивших облик города, каким мы знаем и любим.

Среди воплощенных в жизнь проектов В.Петропавловского — благоустройство у памятника Ленину на Нагорной площади, сквер Ленинского комсомола на ул.Ленина, Таврическая лестница, планировка и застройка центра Севастополя, Воронцовой горы, территории у кинотеатра «Победа». Он также был одним из разработчиков проекта здания бывшего роддома на набережной Корнилова, принимал участие в проектировании восстановления и реконструкции Панорамы, Диорамы, памятников Матросу Кошке, вооруженному восстанию 1905 года на подпорной стене учебного отряда, памятника Нахимову (в соавторстве со скульптором Томским). Он также был разработчиком проекта восстановления Покровского собора в 1990-е годы.

Из Твери — в Севастополь

Уроженец Тверской области, В.Петропавловский начал свой путь в архитектуру с занятий в художественной школе при Доме пионеров в Вышнем Волочке. В 1937 году поступил в Московский архитектурный институт, где был учеником академиков Бориса Иогансона и Ивана Жеолтовского. Не доучившись, вместе с другими студентами ушел на фронт, принимал участие в битве под Москвой, был контужен, частично потерял зрение, получил инвалидность. В 1944 году был награжден медалью «За оборону Москвы», уже после войны нашел в себе силы завершить институтский курс.

В 1946 году по направлению приехал в Севастополь с непреодолимым желанием восстанавливать его. Город предстал перед ним в развалинах, которые сначала надо было разминировать, расчистить и только потом начинать строить и восстанавливать.

Восстанавливал Панораму

Молодого архитектора приняли на работу в отдел главного архитектора, который тогда возглавлял Юрий Траутман. Уже через год В.Петропавловского ввели в состав городского архитектурно-художественного совета.

Работа шла практически круглосуточно: днем — на рабочем месте, ночью — дома, склонившись над чертежами. В.Петропавловский был очень творческим человеком, постоянно искал и находил новые архитектурные формы.

В 1949 году за разработанный им проект восстановления здания Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» он был награжден грамотой Совета Министров РСФСР.

В 1956 году по его же архитектурному проекту был открыт памятник герою первой обороны матросу Петру Кошке.

В.Петропавловский отучился в аспирантуре и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Опыт строительства и технического оборудования зданий панорам и диорам на опыте восстановления панорамы «Оборона Севастополя 1854-855 гг.» и диорамы «Штурм Сапун-горы», после чего он стал постоянным консультантом студии им.Грекова в Москве.

После восстановления Панорамы архитектор одновременно(!) работал над проектами и строительством жилых домов на улицах Новороссийской и Ленина, здания Первой горбольницы на пл.Восставших...

В гостях у мэтра

Одним из самых ярких воплощенных им проектов стала изящная ротонда в сквере Ленинского комсомола. В ней удивительным образом соединились монументальность, легкость и изящество. Выполненные в классическом стиле капители колонн украшены элементами оригинальной морской символики, а месторасположение ротонды над Южной бухтой подчеркивает исторический для Севастополя смысл.

В конце 90-х, узнав, что ротонда — также творение В.Петропавловского, я напросилась к мэтру архитектуры в гости. Каково же было удивление, когда выяснилось, что живет он вовсе не в одном из спроектированных им домов в центре, а в типовой и совершенно безликой с точки зрения архитектуры пятиэтажке у Юмашевского рынка. Однокомнатная квартирка архитектора показалась невозможно тесной для множества бесценных вещей, собранных в ней: чертежей, картин, эскизов, книг, фотографий.

Ротонда над Южной бухтой

Изображение ротонды было в квартире В.Петропавловского повсюду. С нее и начался разговор. Выяснилось, что задумывалась ротонда не как отдельный архитектурный объект, а как часть целого архитектурного ансамбля взамен старых жилых построек, полностью скрывающих природный ландшафт.

Вот и спланировали на стороне улицы, обращенной к морю, разбить уютный сквер, впустив тем самым простор Южной бухты и вид на Корабельную сторону в городское пространство. Одновременно для раскрытия Южной бухты был разработан проект площади Пушкина (ныне она пл.Суворова).

Главный вход в сквер Ленинского комсомола украсили с двух сторон массивными парадными вазами. От них, рельефно нисходя, к ротонде ведет аллея. Сама ротонда, вопреки существующим архитектурным постулатам, состоит не из 12, а из восьми колонн. За счет недостающих четырех удалось исключить беседочную форму, превратить ее в изящную смотровую площадку, буквально нависающую над Южной бухтой.

Архитектор увлеченно рассказал, как проектировал детали колоннады, особо обращая внимание разработанным им самим капителям, венчающим каждую из восьми коринфских колонн. Их изюминкой стало изображение военно-морского якоря, прорисованного с удивительной детализацией. В.Петропавловский же предложил обрамить ротонду баллюстрадой.

Задумывалось иначе

Планировка территории сквера, поделенная на аллеи и идеально ровные газоны, включала в себя и строительные сооружения. В том числе павильон, проект которого автор считал своим подарком Борису Шейнину, кавалеру двух орденов Красного Знамени, замечательному севастопольскому фотографу, историку-документалисту и личному другу В.Петропавловского.

Архитектурный сценарий сквера включал в себя два памятника, но их так и не построили: первый планировался в виде высокой вертикали в честь воинов-освободителей. Вертикаль к тому же должна была обозначить местоположение собора Петра и Павла на Центральном городском холме. В 1963 году на этом месте установили Памятник комсомольцам.

На месте второго памятника, ближе к нынешнему Центру культуры и искусства (раньше это был Дом культуры строителей), установили памятный знак «Возродившим Севастополь из руин и пепла», выполненный, как считал сам В.Петропавловский, в не слишком понятном и созвучном с общей концепцией сквера, стиле.

Несмотря на пройденные с момента строительства сквера годы, В.Петропавловский сопереживал его судьбе, но в октябре 1996-го благословил на создание на его территории памятника ветеранам-афганцам.

Наследие

Разговор получился долгим и интересным. О времени, о себе, еще о том, сколь нелегко пожилому человеку на старости лет остаться наедине с бытовыми проблемами. Тогда казалось, что впереди будет еще столько бесед...

Но в 2000 году в «Славе Севастополя» появился короткий некролог — В.Петропавловский покинул этот мир.

Он многое сделал для Севастополя, но кое-что все-таки не успел. Не успел издать книгу «Архитектура Севастополя до первой обороны города».

Правда, в последние годы жизни он подготовил и издал в издательстве «ЭКОСИ-гидрофизика» книги «Незабываемые мгновения» — о восстановлении и реконструкции севастопольской Панорамы и памятника Матросу Кошке.

Он оставил городу более четырех десятков прекрасных зданий, памятники, лестницы, выполненные по его проектам. И еще ротонду над Южной бухтой, ставшую одной из визитных карточек Севастополя.

Здесь поистине каждый камень Петропавловского знает.