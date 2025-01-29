В Севастополе снимали фильм с элементами мистики

Съемки фильма «Мангул» завершились в Севастополе 29 января, уже завтра съемочная группа разъедется: кто-то в Москву или в Санкт-Петербург, кто-то же вернется к своей основной работе в Севастополе. Для отснятого материала наступает период пост продакшн, включающий монтаж, светокоррекцию, озвучку, графику и т.д.. Об этом «Севастопольской газете» сообщил продюсер проекта Андрей Скабара.

По его словам, все стадии съемок и подготовки фильма к прокату выполнялись и будут выполняться на оборудовании голливудского уровня, первоклассными специалистами. Таковы требования к фильму. Монтировать «Мангул» будут частично в Севастополе (здесь будут готовить тизер фильма), и отчасти – в Москве и в Питере.

Режиссер, он же сценарист нового фильма, – Иван Шерстников, в его фильмографии – киноленты «Последний первый день», «Дорога к дому», «Маски», «Пещера».

В главной роли его новой киноработы снялся Владимир Верёвочкин, уже знакомый зрителям по фильмам «Летчик», «Подольские курсанты», «Танки», «Папы», «Холодное блюдо», «Артек. Большое путешествие. 1812», «Тень. Взять Гордея» и др..

В основе сюжета новой ленты – история участника боевых действий Олега Мангула, который, вернувшись с войны, становится оперативным сотрудником следственных органов. Его возвращение отягощено осознанием, что на войне он оставил умирать на поле боя сослуживца.

Свое душевное состояние он постоянно срывает на других людях, проявляя необоснованную жестокость к нарушителям закона. В череде событий его посылают расследовать таинственное исчезновение в горах группы студентов. Выполняя это задание и спасая студентов, Мангул исправляет гнетущую его душу ошибку прошлого. В финале фильма происходит полная трансформация героя.

По словам А.Скабары, кинопроект еще имел целью поддержать артистов севастопольских театров, в фильме заняты лавреневцы, а также артисты театра Луначарского: Юрий Пимкин, Андрей Дзюбан, Илья Спинов. Сам А.Скабара, хоть и не является театральным артистом, также активно снимается в кино.

Съемки проходили на заводе «Молот», на территории парка живой истории «Федюхины высоты», у подножия Белой скалы в Белогорске, в селах Орловка, Гончарное, в Балаклаве, а также на улице Истомина, 47, где нашлись так напоминающие сегодняшние события войны полностью разрушенные жилые дома.

А.Скабара также рассказал, что мистические элементы снимали у Белой скалы, которая считается местом силы. По словам продюсера, использование мистики характерно для И.Шерстникова, это можно считать его творческим почерком.

Ю.Пимкин рассказал, что ему довелось сыграть в фильме роль полковника полиции. Его герой понимает психологическое состояние подчиненного и пытается уравновесить его. Именно полковник после очередного срыва Мангула отправляет его в горы на задание.

.Добавим, что завершить монтаж фильма планируется к концу весны, а выход в прокат намечен на осень 2025 года.