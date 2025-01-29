Свая раздавила припаркованный автомобиль

По рассказам свидетелей, на момент аварии людей в машине не было.

В социальных сетях 28 января были опубликованы фотографии с набережной Назукина в Балаклаве, на которых упавшая свая смяла легковой автомобиль «Лада» с номерами Кемеровской области.

В настоящее время на набережной ведется реконструкция в рамках строительства яхтенной марины. Подрядчик строительства — ПАО «Мостотрест».

В пресс-службе компании заявили, что комментариев по данному происшествию не будет.